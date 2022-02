Fondazione Gimbe, incidenza COVID ogni 100.000 abitanti: dati in miglioramento in Liguria

Buone notizie per la Liguria per quanto riguarda l’incidenza dei casi di COVID ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati della Fondazione Gimbe si evidenzia nella settimana trascorsa una diminuzione dei nuovi casi (-37,2%) rispetto alla settimana precedente. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti suddivisi per provincia: Savona 1.266, Imperia 1.228, Genova 1.171, La Spezia 1.085