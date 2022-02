Sanremo, martedì il funerale di Achille Pennellatore storico previsore meteo di Portosole

Posted on

La Liguria è la seconda regione del Nord dietro alla Lombardia per tavoli di crisi aperti al Mise. Commenta, Maestripieri (Cisl): “Liguria epicentro della crisi. E’ giunta l’ora di trovare soluzioni vere per non scalfire ulteriormente il nostro patrimonio industriale”. Ex Ilva, Piaggio Aero, Bombardier, Italiana Coke, Leonardo BU Automation, Sanac e Funivie Spa sono […]