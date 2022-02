Sanità, Toti: “La Liguria è stata promossa a pieni voti per i livelli essenziali di assistenza”

“Non solo lotta al Covid. In questi anni non abbiamo mai smesso di lavorare per migliorare la nostra sanità: la Liguria è stata promossa a pieni voti per i livelli essenziali di assistenza, rientrando tra le 10 regioni italiane che hanno raggiunto un punteggio superiore a 200 nella griglia Lea 2019 pubblicata dal Ministero della Salute”. Lo ha reso noto, Giovanni Toti, presidente della REgione Liguria. “Nei mesi più caldi della pandemia abbiamo attivato nuove Case della Salute per avvicinare la sanità ai liguri, riaperto il Centro Trapianti di Fegato della regione fermo da 9 anni e stiamo lavorando per estendere l’eccellenza del Gaslini, fiore all’occhiello nella cura dei più piccoli, anche nelle altre Asl. Senza smettere di guardare alla sanità del futuro: grazie al piano ReStart, che prevede investimenti per 24 milioni nel 2021 e 40 nel 2022, recupereremo le attività ridotte o sospese a causa della pandemia e abbatteremo le liste d’attesa. Puntiamo sempre sulle nostre eccellenze e miglioriamo i servizi ai cittadini anche attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia”.