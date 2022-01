Genova, vanno in giro per la città anche se sono positivi al COVID: denunciati

Tre stranieri positivi al COVID e quindi in quarantena sono stati sorpresi durante una normale attività di controllo da parte dei Carabinieri per le vie di Genova mentre stavano passeggiando in Piazza De Ferrari. Si tratta di un 40 enne originario del Mali, un 30enne tunisino, e un ecuadoriano di 30 anni. I tre sono stati tutti denunciati per il reato di diffusione di malattia infettiva all’Autorità Giudiziaria.