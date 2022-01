Savona, ex ostello Priamar. Il sindaco Russo: “Molto preoccupati perché i tempi appaiono stretti, Aliseo ci ha assicurato il massimo impegno per arrivare a un esito positivo”

Posted on

Savona. Francesco, Marta, Luciano, Giacomo, Federica, Luca. Tutti in macchina. E poi Gianni, Mattia, Domenico, Enrico, Filippo in treno. Da Savona in viaggio per Modena insieme ad altre migliaia di fan che ieri sera hanno assistito al concerto dei record di Vasco Rossi. Il “Modena Park 2017” da ieri sera è realtà: introdotto dalle note […]