Coronavirus, 100 positivi nel carcere di Genova

Situazione critica all’interno del carcere di Genova per quanto riguarda i contagi COVID dove si è creato un vero e proprio cluster con 100 positivi.Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa Polizia penitenziaria: “Soprattutto fra i detenuti di tutta Italia, con un aumento di 662 affetti da Covid in soli tre giorni, il virus continua ad accelerare la sua corsa in maniera esponenziale” Al 20 gennaio erano 3287 i detenuti infetti e 1670 operatori positivi. “Ma quello che procura più sconcerto è che si stia facendo pochissimo o niente per contrastarlo. In alcuni istituti penitenziari si assecondano, o lo si è fatto nei giorni scorsi, le richieste dei detenuti e si consente la convivenza fra positivi e non, talvolta anche a celle costantemente aperte.” A Marassi, per esempio nello spazio di una settimana si è passati da 63 positivi a 100.

“Sono moltissimi i focolai e alcuni di vastissime proporzioni fra i detenuti: 113 i positivi al Covid a Torino, 171 a Firenze Sollicciano, 168 a Napoli Poggioreale, 160 a Busto Arsizio, 146 a Napoli Secondigliano, 124 a Milano San Vittore, 119 a Pavia. Tutto ciò nell’impossibilità di garantire il distanziamento e, talvolta, persino un reale isolamento per i positivi, con un protocollo di sicurezza sanitario vecchio e inadeguato e senza sufficienti dispositivi di protezione individuale.”