A12, percorre contromano un tratto di corsia e si schianta contro tir: automobilista miracolosamente vivo

Comincia con un grave incidente il mercoledì sulle autostrade liguri. Un uomo di 72 anni alla guida di un’auto ha imboccato la carreggiata contromano in corrispondenza di un cantiere sulla A12 finendo per schiantarsi frontalmente con un tir. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San MArtino. Chiuso per un’ora il tratto di autostrada tra Genova Est e Genova Bolzaneto. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.