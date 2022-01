Posted on

Savona. Potrebbero essere contestati fatti precedenti a quelli di domenica ai danni della ex badante della madre, una romena di 60 anni, all’imprenditore Antonio Orsero, ora finito nella bufera anche per l’indagine sui “Fidi Facili” condotta dalla Guardia di Finanza. E’ quanto trapelato in queste ore da palazzo di giustizia. Le nuove contestazioni sarebbero in […]