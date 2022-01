Sanità, Regione Liguria:”Bilancio di previsione 2021 evidenziava disavanzo per costi COVID allora non compensati da risorse nazionali”

In riferimento alla mancata approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione 2021 della Asl4, Regione Liguria precisa quanto segue:

Il bilancio di previsione 2021, adottato dal direttore generale il 31 dicembre 2020, ha voluto evidenziare il disavanzo determinato dalla previsione di costi relativi all’emergenza Covid, costi che, al momento della redazione del bilancio, non risultavano compensati da adeguate assegnazioni nazionali (come invece era avvenuto per l’esercizio 2020).

Per questa ragione, il 19 gennaio dello scorso anno il Collegio Sindacale si è riservato di esprimere il proprio parere e ha chiesto chiarimenti in ordine al disavanzo emergente, con particolare riferimento alla copertura delle spese Covid, esprimendo poi parere contrario il 7 dicembre 2021.

L’iter di approvazione si è quindi fermato: l’azienda sanitaria non ha proceduto all’approvazione formale del documento, inviando a Regione lo schema di bilancio oggetto della sospensione dell’iter con il parere negativo del Collegio Sindacale.

Esaminato il documento contabile, adottato ma non approvato dalla stessa azienda con parere negativo del Collegio Sindacale, non sussistevano le condizioni per l’approvazione da parte della Giunta regionale.

Si sottolinea che la mancata approvazione non comporta alcuna conseguenza in quanto le valutazioni sulla gestione vengono effettuate esclusivamente sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre.