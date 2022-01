Coronavirus, nuova impennata dei contagi in Liguria: più di 8 mila

Sono 8.482 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 43.400 tra molecolari (6.530) e antigenici rapidi (36.870) registrati nelle ultime 24 ore.

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 46

42 in terapia intensiva, di cui 31 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)