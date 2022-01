Genova, ruba abbigliamento in tre esercizi commerciali: arrestato giovane 27 anni

Posted on

Un escursionista a causa di una caduta è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Urbe e trasportato in elisoccorso al San Martino di Genova in codice giallo per accertamenti. Da ricostruire la dinamica della caduta.