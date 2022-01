Savona, paura in Darsena per una mega rissa scoppiata ieri sera

Il consigliere comunale di minoranza, Maurizio Scaramuzza, ha pubblicato su facebook un video che documenta una mega rissa nella zona della Darsena di Savona, punto di ritrovo per migliaia di giovani in tutti i fine settimana. Queste immagini ripropongono il tema della sicurezza in una zona estremamente frequentata del capoluogo, teatro, in passato, di episodi analoghi. La zona è costantemente attenzionata dalle forze dell’ordine. Proprio ieri sera i poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura di Savona e dei Cinofili della Questura di Genova, hanno realizzato un servizio congiunto di prevenzione e controllo del territorio nella zona della Darsena con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei punti di maggiore aggregazione giovanile, in particolare il sabato sera.

Nel corso dell’attività – che ha interessato i punti della vecchia Darsena in cui sono i presenti i locali maggiormente frequentati dai ragazzi – sono stati realizzati diversi posti di controllo e di osservazione, molti giovanissimi sono stati identificati.

Tre di questi, anche grazie alle segnalazioni del fiuto dei cani antidroga, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 della legge 309/90. Un giovane è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di strumenti atti ad offendere, aveva infatti con se un coltellino con una lama di 6 cm che è stato subito sequestrato.