La Spezia, la prima manifestazione “Pro Vax”: “Contro la vittoria della paura e dell’ignoranza sulla fiducia e sulla scienza”

“Contro ogni distorsione della verità, contro la vittoria della paura e dell’ignoranza sulla fiducia e sulla scienza, il coraggio di vaccinarsi”. E’ stato lo slogan della manifestazione “Pro Vax” che si è svolta oggi a La Spezia in Piazza Europa. All’ evento al quale è stato possibile partecipare anche in presenza (dotandosi di mascherina Ffp2 e rispettando il distanziamento) o in modo virtuale inviando un selfie ha visto tra le adesioni quella del Sottosegretario alla salute, Andrea Costa, e quella del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini. Era presente anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. La manifestazione è stata promossa da Assoutenti che ha raccolto l’appello di Carletto Palmieri, leader storico dei pendolari liguri.