Calcio, Genoa: esonerato Shevchenko

Il Genoa ha comunicato l’esonero dell’allenatore Andriy Shevchenko. Il tecnico ucraino era arrivato in rossoblu lo scorso novembre contemporaneamente al cambio di società, era subentrato a Davide Ballardini. Shevchenko in 9 gare non ha mai vinto, collezionando solo 3 pareggi e perdendo i derby contro Sampdoria e Spezia. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita.