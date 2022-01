Scuola e Coronavirus, sono 37 le classi in quarantena in Liguria dal rientro dopo le vacanze di Natale

Sono ben 37 le classi finite in quarantena in tutta la Liguria in soli tre giorni, cioè da quando è ripresa l’attività scolastica dopo la pausa natalizia. In provincia di Imperia le classi sono 14, quindi le province di: Savona, la Spezia e nel Tigullio hanno sei classi in quarantena, in provincia di Genova, infine, sono cinque. Il dato è stato reso noto da Alisa.