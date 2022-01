Bargagli, frontale tra due auto: un ferito all’ospedale

Posted on

Cogoleto. Due algerini, rispettivamente di 23 e 42 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per “furto aggravato in concorso” questa mattina dai Carabinieri di Arenzano. I due malviventi sono stati sorpresi all’interno di un esercizio commerciale gestito da un cinese mentre stavano trafugando un giubbotto. Per loro processo per direttissima. Informazioni sull'autore del […]