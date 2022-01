Ospedale di Cairo, Arboscello (PD): “Chiedo chiarezza a Regione Liguria”

Posted on

Roma. Firmato questa mattina al Mise, il ministero dello sviluppo economico l’accordo attuativo di programma per l’area di crisi complessa del Savonese. Alla firma erano presenti per la Regione l’assessore Edoardo Rixi per il governo il vice ministro Teresa Bellanova e per la Provincia di Savona il presidente Monica Giuliano e il consigliere delegato allo […]