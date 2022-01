Maxi tamponamento questa mattina sulla A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7. Un automobilista che non si è accorto della coda si è schiantato contro un’altra auto ferma coinvolgendo a cascata altre 5 vetture. Il conducente che ha provocato il sinistro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Sul posto la Polstrada per i rilievi del caso.