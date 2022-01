Un uomo è stato soccorso dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore nell’entroterra di Sestri Levante. Il mezzo si è ribaltato in una stradina travolgendolo. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale con fratture multiple. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi medici.