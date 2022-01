Frabosa, si schianta con il deltaplano: muore genovese

E’ un genovese di 71 anni, Aldo Anselmo, la vittima dell’incidente mortale avvenuto oggi a Frabosa in provincia di Cuneo. L’uomo è morto precipitando con il deltaplano dopo essersi lanciato da Cima Malanotte a 1700 m. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori con i vigili del fuoco, il nucleo Saf, il soccorso alpino e l’elisoccorso ma per il 71 enne domiciliato ad Alba non c’è stato nulla da fare.

La causa della caduta sono in via di ricostruzione ma sembrerebbe che a provocare l’incidente sia stato l’urto con un cavo elettrico.