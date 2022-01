Arrivano a Vado le prime navi da 15.000 TEUs

Posted on

La sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, fa il punto sulla situazione COVID-19 e riaperture in città: “Non è ancora finita, non è tornato tutto come prima, ieri si è aggiunto un pezzetto di normalità facendo ripartire lavoro e attività commerciali…il resto riparte solo se in sicurezza. Se ci sono spazi chiusi portate PAZIENZA, se […]