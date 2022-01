Piccoli roghi ma senza nessuna criticità a Genova e in Liguria nella notte di San Silvestro. Sono una quarantina gli interventi dei pompieri per spengere piccoli incendi a cassonetti dell’immondizia andati a fuoco ma anche piccoli incendi su terrazzi e balconi dovuti all’accensione dei fuochi. A ponente, intervento per il rogo di sterpaglie a Cairo, cassonetti a fuoco anche a Savona, Pietra, Finale.