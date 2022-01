Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri per soccorrere il conducente di un’auto finito insieme al mezzo in un giardini privato. L’uomo, ubriaco, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il guardrail ed è finita in un giardino. I pompieri lo hanno estratto dalle lamiere mentre gli agenti della Municipale hanno accertato un valore ben oltre i limiti consentiti di alcool nel sangue. Per lui è scattata la denuncia.