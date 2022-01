Posted on

Savona. Sarà processato per direttissima stamani in Tribunale lo studente, poco più che maggiorenne, arrestato dai carabinieri durante una serie di controlli effettuati in mattinata dai militari presso il Liceo Scientifico Grassi di Savona. Il giovane, anche da una perquisizione domiciliare, è risultato in possesso di 70 grammi di marijuana più il kit necessario al […]