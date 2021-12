Regione Liguria, un anno di informazione social: più di 2000 post pubblicati su Facebook

Più di duemila post pubblicati su Facebook con 477.396 reaction, oltre 160mila commenti moderati a cui il Social Team ha fornito complessivamente circa duemila risposte. E ancora, quasi quattromila tweet, oltre tremila nuovi iscritti su Telegram e più di novemila nuovi follower su Instagram. In primo piano anche le campagne social su temi come i vaccini, la formazione professionale o la promozione del territorio, visualizzate da 17.298.881 di persone.

Sono numeri che fotografano sia il grande sforzo comunicativo dei canali social istituzionali che l’apprezzamento dei cittadini per il quotidiano flusso informativo: anche nel 2021 la Liguria si conferma fra le prime Regioni italiane per numero di follower in rapporto alla popolazione.