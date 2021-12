Lutto nel mondo dello spettacolo: e’ morto l’attore Paolo Calissano

Grave lutto nel mondo dello spettacolo. E’ morto Paolo Calissano, aveva 54 anni ed era nato a Genova il 18 febbraio 1967. Il decesso è avvenuto questa notte a Roma dove l’attore viveva. Nella sua casa sono stati ritrovati farmaci antidepressivi. Dopo alcune esperienze d’attore di fotoromanzi debutta nel cinema e in televisione. L’esperienza professionale cinematografica è molto ricca. In televisione lavora per diversi programmi, quali: Giochi senza frontiere (1993-1994). Nel 1995-1996 è su Italia 1 al fianco di Samantha de Grenet, con il programma di video amatoriali 8 mm. È noto per aver recitato nelle due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò, nella miniserie televisiva Per amore, nella soap opera Vivere, e nelle due stagioni della serie tv Vento di ponente.

Nel 2004 ha partecipato al reality show L’isola dei famosi, ma ha abbandonato volontariamente il programma prima del tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Nel 2014 ritorna in televisione dopo quattro anni in occasione di un’intervista di Barbara D’Urso durante il programma Pomeriggio Cinque.

Foto: Rainews.it