Genova, investe ragazzo di 22 anni e scappa: denunciato 87enne

È stato identificato grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza l’anziano di 87 anni che ieri mattina ha investito un giovane di 22 anni, fuggendo senza prestare soccorso. L’uomo, che ha fornito una versione dei fatti totalmente diversa per difendersi, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale. Ritirata la patente e sequestrato il mezzo che presentava danni compatibili con l’investimento di un pedone. Il giovane fortunatamente non rischia la vita.