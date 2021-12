Posted on

Situazione sotto controllo E' in corso un intervento dei vigili del fuoco per spengere un incendio che si è sviluppato in un'area boschiva a Quiliano adiacente a Via Nazionale Piemonte. Fortunatamente la situazione è sotto controllo e l'intervento dovrebbe concludersi a breve.