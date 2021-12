Loano e Toirano sottoscrivono accordo per gestione associata di Protezione Civile e Antincendio boschivo

I comuni di Loano e Toirano hanno sottoscritto ieri, martedì 28 dicembre, la convenzione per la gestione associata del gruppo intercomunale di volontari di Protezione civile e Antincendio Boschivo. Il ruolo di Comune capofila è affidato a Toirano.

“Con questa convenzione – spiega il sindaco di Loano Luca Lettieri – ci proponiamo di proseguire il lavoro svolto nell’ultimo quinquennio e, se possibile, di migliorare ulteriormente l’organizzazione e l’attività del gruppo intercomunale di Protezione civile-Aib. Questo accordo ci consentirà di mettere a sistema le professionalità degli uffici, l’esperienza dei volontari e le risorse a disposizione. Per sua conformazione, il nostro comprensorio rappresenta un territorio unico: le emergenze scavalcano i confini delle singole cittadine e, nei casi peggiori, assumono dimensioni sovra-comunali. E’ quindi necessario ragionare in maniera più estesa e ampia possibile. E’ per questo motivo che la convenzione non è ‘chiusa’ ma potrà essere estesa agli altri Comuni che ne faranno richiesta”.

“Vista l’esperienza maturata nei cinque anni precedenti ed i risultati ottenuti – aggiunge il primo cittadino di Toirano Giuseppe De Fezza – oggi abbiamo sottoscritto con piacere la convenzione per la gestione associata del gruppo intercomunale volontari Protezione civile ed Aib. Ciò al fine di dare continuità al lavoro svolto. Siamo sicuri che l’amicizia e la stima reciproca tra i sindaci saranno il vero valore aggiunto di questo servizio intercomunale”.

Con questa iniziativa le amministrazioni comunali si propongono di proseguire il lavoro svolto in sinergia negli ultimi cinque anni e, in particolare, di raggiungere diversi obiettivi: l’implementazione ed il miglioramento dei servizi di protezione civile e Aib, per una più incisiva azione di prevenzione, previsione e soccorso a livello sovra-comunale; la condivisione delle risorse e delle attrezzature in dotazione anche al fine di ridurre le spese; diffondere e accrescere lo “spirito di volontariato” e dei suoi valori; l’aggiornamento dei piani di protezione civile comunali; lo svolgimento di attività coordinate di prevenzione e reperibilità in caso di necessità; la formazione dei volontari impiegati nelle attività protezione civile-antincendio boschivo; l’organizzazione e la gestione delle esercitazioni. Tanta parte dell’attività dei volontari sarà rivolta verso l’esterno del gruppo intercomunale.

Infatti, si occuperanno anche di organizzare campagne educative finalizzate alla promozione della cultura della protezione civile-antincendio boschivo fra i cittadini; di coinvolgere enti di ricerca, università, associazioni pubbliche ed associazioni imprenditoriali in collaborazioni finalizzate alle attività di Protezione civile-Aib; fornire supporto alle altre realtà coinvolte in eventi di grande rilievo e nella gestione del Centro Operativo Misto del comune di Loano. Per lo svolgimento di queste attività sono stati creati due organismi: la Conferenza dei Sindaci (a cui partecipano i primi cittadini o loro delegati) ed il Comitato Tecnico di Coordinamento.

La Conferenza dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, direzione e vigilanza sul funzionamento del gruppo intercomunale e verifica l’adeguatezza della convenzione rispetto agli obiettivi; il Comitato Tecnico di Coordinamento (costituito da un funzionario per ciascun Comune) si occupa di garantire l’operatività del gruppo intercomunale valutando e gestendo gli aspetti tecnici delle attività di Protezione civile-Aib.