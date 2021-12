Coronavirus, le richieste della Regioni in tema di quarantena: oggi vertice con il Governo

“Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo. Tra poco in Conferenza delle Regioni presenteremo un documento per cambiare al più presto le regole delle quarantene e del contact tracing. Non possiamo paralizzare l’Italia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a poche ore dal vertice Regioni-Governo in cui i presidenti delle Regioni chiederanno all’Esecutivo una nuova disciplina della quarantena. In sintesi: verrà richiesto la fine della quarantena solo dei vaccinati e il super green pass per tutti i lavoratori e la “quarantena dell’auto-sorveglianza” per i contatti vaccinati con terza dose.