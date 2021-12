Vaccino anti COVID under 12, il PD attacca: “Ancora una volta la Liguria si è fatta trovare impreparata”

“Ancora una volta la Liguria si è fatta trovare impreparata, la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni non decolla: bisogna rafforzare la rete degli hub pediatrici e il presidente della Regione dovrebbe evitare di perdere tempo a litigare con i pediatri, ma provare, invece, a mettere in campo un’organizzazione strutturata, perché fino a questa mattina la prima data utile per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni era l’8 marzo”, così il capogruppo del Partito Democratico – Articolo Uno in Regione, Luca Garibaldi, sulle vaccinazioni agli under 12.

Nella mattina, infatti, il governatore Toti aveva invitato, attraverso alcune dichiarazioni a margine di un incontro, i pediatri a contribuire in maggiore misura in termini di adesione personale alla campagna vaccinale dei più piccini

“Invece che polemizzare, la regione deve mettere in campo – conclude – azioni straordinarie che ad oggi non vediamo e costruire una rete di hub efficace, perché quella attuale è insufficiente e rischia di non essere funzionale e non decollare”.