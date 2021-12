Vaccino anti COVID, dal 30 dicembre prenotazioni aperte per la fascia 16-17 e 12-15 con fragilità

Le condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità con indicazione alla dose booster di vaccino anti-Covid 19 per la fascia età 12-15 anni:

Malattie respiratorie (Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia)

Malattie cardiocircolatorie (Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno)

Malattie neurologiche (Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; – Sclerosi multipla; – Distrofia muscolare; – Paralisi cerebrali infantili; – Miastenia gravis; – Patologie neurologiche disimmuni.

Diabete / altre endocrinopatie severe – Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo

Malattie epatiche -Cirrosi epatica

Malattie cerebrovascolari (Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; – Stroke nel 2020-21; – Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3)

Emoglobinopatie (Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi);

Altre anemie gravi. Altro Fibrosi cistica; – Sindrome di Down. – Grave obesità (BMI >35)

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)