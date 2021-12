Genova, lavori al cavalcavia di Via Siffredi: cambia la viabilità a Cornigliano

E’ chiuso da oggi e fino all’ottobre 2022 il cavalcavia di via Siffredi a Genova per consentire gli interventi di manutenzione dovuti ad uno stato di evidente ammaloramento. Questo provocherà una modifica alla circolazione cittdaia in quanto il casello di Genova Aeroporto sarà irraggiungibile da Via Cornigliano a causa delle chiusura della rampa di via Pionieri e Aviatori d’Italia, sarà utilizzabile la Strada Guido Rossa L’aeroporto di Genova ‘Cristoforo Colombo’ resterà raggiungibile sulla viabilità ordinaria attraverso via della Superba per i veicoli, tranne i motocicli, proviene da Cornigliano, e tramite via Albareto e via Pionieri e Aviatori d’Italia per chi proviene da Sestri Ponente.