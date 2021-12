Albisola, ricerche in corso di un anziano allontanatosi da una casa di riposo ieri sera

Posted on

Cosa di meglio se non una fumante polenta condita con succulenti funghi porcini? Ecco la ricetta e cosa occorre per prepararla: Per la polenta: Farina di mais bramata: 1 kg Acqua: 4 lt Sale grosso: 2 cucchiai Olio d’oliva: 3 cucchiai Per il sugo di funghi porcini: Porcini: 1 kg Prezzemolo tritato: 4 cucchiai Aglio: 3 […]