Genova, no green pass in piazza: oggi alle 16 corteo

I no green pass di Libera Piazza Genova scenderanno in piazza a Genova oggi contro le misure prese dal governo. L’appuntamento per i manifestanti è alle 14.30 in piazza Galileo Ferraris con partenza del corteo alle 16 con percorso che toccherà corso Sardegna, via Monticelli, piazza Romagnosi, via Canevari, corso Montegrappa, via di Montesano, via Gropallo, piazzetta Brignole.