Cairo, il PD appoggia la candidatura di Fulvio Briano

“Riteniamo Fulvio Briano una persona autorevole, competente ed esperta e collaboreremo in modo propositivo al progetto civico da lui proposto anche in un ottica di unitarietà di tutte le forze progressiste cairesi“. Con queste parole, il Pd di Cairo ha ufficializzato la candidatura di Fulvio Briano come prossimo sindaco di Cairo.

“In questi ultimi 5 anni abbiamo assistito ad un totale immobilismo dell’amministrazione Lambertini e il nostro obiettivo comune è quello di porre fine a questo disastro durato ormai troppi anni“.

“Cairo merita ben altro ed è necessario che riacquisti autorevolezza tornando a essere il traino per tutta la Val Bormida grazie soprattutto a un’amministrazione comunale competente guidata da un sindaco autorevole che sappia rappresentarla in tutte le sedi future“