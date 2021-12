Venerdì al Winter Park di Genova, Babbo Natale incontra i bambini

Venerdì 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 al Winter Park Genova si festeggia la Vigilia di Natale con un Babbo Natale “sportivo”, che arriva in piazzale Kennedy non con la classica slitta ma con una decappottabile rossa elettrica per distribuire palloncini colorati ai bambini presenti, che possono anche consegnargli le letterine. Inoltre, per animare la giornata è anche presente una trampoliera travestita per l’occasione da albero di Natale gigante. Venerdì 24 il Winter Park è aperto dalle 10.30 alle 24. Inoltre, come da tradizione, il luna park più grande d’Europa organizza martedì 28 dicembre (dalle 10 alle 12.30) la Giornata dedicata alle persone con disabilità: una mattinata interamente ed esclusivamente ai disabili e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

Un’iniziativa molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, iniziata ormai 15 anni fa e che, nel 2019, ha registrato mille partecipazioni. «Lo staff del Winter Park – racconta Nadia Superina, mamma e coordinatrice dell’evento – è sempre stato attento alle nostre esigenze: il primo anno le ragazze e i ragazzi erano non più di una ventina, nel 2019 abbiamo superato ogni record di presenze e, anche quest’anno, coinvolgiamo molte associazioni tra Liguria, Piemonte e Toscana come Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, ASD Ariosto, Giosuè Signori e Paverano». Dalle 10 alle 12.30 di martedì 28 dicembre, tutte le attrazioni del luna park più grande d’Europa sono aperte gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «In queste giornate è emozionante notare – prosegue Superina – il numero di sedie a rotelle vuote, lasciate accanto alla giostra mentre i ragazzi con disabilità sono sopra a divertirsi. Oppure, tantissimi bambini con autismo che riescono a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in un momento tranquillo e sicuro». Un luna park a misura di tutti e in prima fila nel solidale. «È sempre un piacere dedicare una mattinata – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno le nostre attrazioni. Il Winter Park è una struttura dedicata principalmente a famiglie e ragazzi e, com’è giusto che sia, ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà». Il calendario di eventi prosegue venerdì 31 dicembre con sconti speciali per Capodanno. Infine, giovedì 6 gennaio la Befana atterra al Winter Park, per far divertire tutti i bambini presenti.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio. «È un’emozione – racconta Mattia Gutris – poter tornare a far divertire i genovesi in piazzale Kennedy, restituendo alla città un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie cittadine. In questa edizione abbiamo cercato di portare a Genova il meglio dello spettacolo viaggiante, tra giostre evergreen e due novità assolute». Per la prima volta, il Winter Park include anche una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi: adrenalina e svago, ma anche cultura e aggregazione.