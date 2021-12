Nell’imperiese si corre ai ripari, troppi contagi: scuole chiuse in diversi Comuni

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie e dei servizi prima infanzia pubblici e privati, da domani al 9 gennaio 2022, a causa dell’eccessivo aumento di contagi da Covid19. Stessa decisione e stesse date per Santo Stefano al Mare, Vallecrosia, Pieve di Teco, Taggia e Cipressa. Anche Bordighera e Ventimiglia chiudono le scuole (a Ventimiglia fino al 6 gennaio, a Bordighera fino al 9)

Anche a Sanremo il Sindaco Alberto Biancheri è corso ai ripari chiudendo tutte le scuole: “L’inversione di tendenza che auspicavamo purtroppo non è arrivata, e anche oggi la nostra provincia ha visto numeri importanti a livello di incidenza epidemiologica da Covid-19. Per questo motivo ho deciso la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire da domani (21 dicembre n.d.r.) Mi spiace molto dover chiudere le scuole in zone gialla mentre tutto il resto rimane consentito, e mi rendo conto che questa mia ordinanza potrà causare non pochi disagi alle famiglie, ma auspico possa essere d’aiuto per abbassare l’incidenza del virus ed invertire la tendenza sul territorio”.