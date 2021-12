Genova, aveva con sè 20 grammi di sostanza derivata dalla cannabis: denunciato 15 enne

Un quindicenne di origine peruviana è stato denunciato dalla Municipale all’interno del Luna Park della Foce. In seguito a segnalazioni che parlavano di spaccio a Piazzale Kennedy, la Polizia Locale ha intensificato i controlli. Il giovane, fermato per un controllo, dapprima ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna sostanza stupefacente ma i cani antidroga hanno fiutato la droga che ha quel punto ha confessato. Dalla perquisizione è emerso che aveva con sè 22,43 grammi di sostanza derivata dalla cannabis e di alcune banconote di piccolo taglio. Dopo la denuncia, il ragazzo è stato affidato ai genitori.