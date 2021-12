Calcio, lo Spezia non può sbagliare contro l’Empoli

E’ forse l’avversario più scomodo che potesse capitare in questo momento allo Spezia. L’Empoli di Andreazzoli sta viaggiando a velocità supersonica ed è a pieno titolo la sorpresa di questo girone di andata. La vittoria di Napoli ha proiettato la squadra azzurra all’ottavo posto in piena zona Europa League ed anche in Coppa Italia il passaggio del turno ai danni del Verona ha dimostrato la solidità e la forza tecnica della squadra toscana che nelle ultime 4 gare ha ottenuto tre vittorie e un pareggio. Lo Spezia è in difficoltà, pochi goal segnati (17) e peggior difesa con 38 reti subite. Dati che pongono la squadra di Motta ai margini della zona retrocessione con soli 12 punti. Un pareggio nelle ultime quattro gare è il bilancio dell’ultimo mese di campionato.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj.

A disp.: Zoet, Ferrer, Hristov, Reca, Kiwior, Agudelo, Strelec, Antiste, Salcedo, Podgoreanu, Colley.

All.: Thiago Motta

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Ricci, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

A disp: Ujkani, Tonelli, S. Romagnoli, Viti, Marchizza, Fiamozzi, Haas, Zurkowski, Asllani, Di Francesco, Mancuso.

All. Aurelio Andreazzoli

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 15 (ultima nell’aprile 203, 3-0)

Pareggi : 11

Vittorie Empoli: 4 (ultima nell’aprile 2014, 1-3)