Calcio, i risultati della giornata

Posted on

Albenga per prima avanti. Sestri Levante alla fase nazionale Il Sestri Levante si conferma bestia nera dell’Albenga. I rossoblu dopo aver vonto in campionato 3-1 si aggiudicano la coppa italia di Eccellenza superando in finale 2-1 i bianconeri, eccedendo così alla fase nazionale che mette in palio un posto in Serie D. “Corsari” bravi a […]