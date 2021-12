Savona, riparte Costa Luminosa dopo i lavori in cantiere

Parte oggi da Savona Costa Luminosa dopo un mese di lavori in un cantiere navale. Lo ha annunciato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, da Dubai, all’inaugurazione del nuovo terminal crocieristico: “Il nuovo terminal di Dubai è un’infrastruttura a cui abbiamo dato il nostro contributo in termini di consulenza. Per il resto si tratta di un’operazione totalmente privata. Un lavoro di sinergia in un’area strategica e importante per il turismo”.

Attesa, infine, per il 5 marzo 2022, giorno in cui Costa Toscana partirà da SAvona per una crociera nel Mediterraneo.