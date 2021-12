Savona, elezioni provinciali: alle 12 affluenza al 35,16%

Posted on

Lega in Piazza Sisto IV a Savona in segno di protesta nei confronti del governo. Circa una sessantina di militanti ma anche di rappresentanti delle istituzioni si sono radunati nel cuore della città per far sentire la loro voce anche con cartelli di protesta. Erano presenti, oltre al senatore, Paolo Ripamonti, anche l’assessore regionale Stefano […]