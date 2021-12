Roccavignale, sarà Greta Bracco la Madonna del Presepe vivente

Colpo di scena al Presepe Vivente di Roccavignale. Cambia il volto della Madonna. Sofia Strazzarino infatti non potrà partecipare per ragioni di studio e il testimone passa così a Greta Bracco.

Sofia Strazzarino, studentessa di architettura al Politecnico di Milano, ha dovuto rinunciare a causa di una modifica nel calendario delle lezioni e delle prove d’esame, che la terranno lontana da Roccavignale fino a tutto il 23 dicembre, mentre la prima serata del Presepe si svolge fissata come da tradizione mercoledì 22.

La Pro Loco ha dunque rimescolato le carte e il ruolo è stato assegnato a Greta Bracco, 18 anni compiuti il 3 giugno, studentessa dell’ultimo anno del liceo linguistico Chiabrera-Martini di Savona. Nella famiglia Bracco, il Presepe Vivente di Roccavignale può ben dirsi una questione di famiglia. Il padre, Mario Bracco, è presidente della Pro Loco che organizza il Presepe, sempre in prima fila tra i volontari, e da anni presta il volto al personaggio di Erode. La madre Alessandra Arnello impersona invece Erodiade. Entrambe le sue sorelle maggiori, Sabrina ed Elisa, hanno partecipato nel ruolo della Madonna in precedenti edizioni. La stessa Greta ha iniziato come gran parte dei bimbi di Roccavignale come Gesù Bambino, alternandosi poi tra i vari personaggi di anno in anno, fino al ruolo della Madonna in questa edizione del 2021.

Date le misure anti-Covid e gli accorgimenti che la Pro Loco ha deciso di adottare, riunendo gruppi familiari nelle varie scene per evitare situazioni promiscue, il cambio di programma costringerà il padre di Greta, Mario, a un “super-lavoro”. Oltre a Erode, sarà anche San Giuseppe, dato che i due personaggi compaiono sulla scena del Presepe in momenti diversi.