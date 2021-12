Genova, crolla torre faro a calata Derna: solo danni ad auto

Posted on

Millesimo. Incidente stradale ieri sera verso le 22,30 sull’autostrada A6 nel tratto tra Millesimo e Ceva. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltato. Subito sul posto i soccorsi che lo hanno trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona per ferite non particolarmene gravi. Informazioni sull'autore del post […]