Festival di Sanremo 2022, Amadeus: “I cantanti in gara diventano 25”

«Fra i big porterò non solo 2 giovani ma tutto il podio». Lo ha confermato Amadeus nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani che andrà in onda mercoledì su Raiuno. Di conseguenza, saranno 25 e non 24 i cantanti che parteciperanno alla gara dell’Ariston del prossimo 1 febbraio. Sulla partecipazione di Fiorello, Amadeus è stato possibilista: “Mi auguro che ci sia”. Intanto Elisa ha dovuto dare forfait, non sarà presente mercoledì a Sanremo giovani in quanto positiva al COVID, lo ha annunciato lo stesso Amadeus in conferenza stampa.