Da oggi fino al 31 dicembre tamponi gratis per gli over 12 vaccinati con una dose

Da domani, martedì 14 dicembre, entra in vigore l’ordinanza di Regione Liguria che prevede fino al 31 dicembre, per gli studenti di età superiore ai 12 anni che abbiano effettuato la prima dose, il diritto al tampone gratuito nei 15 giorni che intercorrono tra la somministrazione e il rilascio del Green Pass. I tamponi, effettuati da tutti gli erogatori pubblici e privati già autorizzati dalla Regione Liguria, saranno gratuiti per: