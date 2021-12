Qualità della vita, Trieste la migliore. I capoluoghi liguri in buona posizione

Trieste è la città con la migliore Qualità di vita nell’indagine de Il Sole 24 ore. Il capoluogo giuliano conquista il primato anche per Cultura e tempo libero è secondo in Affari e lavoro e quarto in Ambiente e servizi. Per quanto riguarda la Liguria: 26° Genova, 42° La Spezia, Savona 44° e 77° Imperia. Al secondo posto c’è Milano mentre al terzo posto resta Trento. L’indagine fotografa lo stato del Paese in base a 90 indicatori statistici. In fondo alla classifica le città della Sicilia . Ultime: Foggia, Trapani e Crotone.