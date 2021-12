Coronavirus, casi in calo in Liguria: 512

Posted on

Savona. Custodia cautelare in carcere per Carmelo Panuccio, il cinquantaquattrenne savonese arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri con l’accusa di essere al centro di una attività di spaccio in piazza Del Popolo. I militari, anche attraverso intercettazioni ambientali sono risaliti ad almeno due cessioni di stupefacenti nella piazza savonese che hanno comportato le manette per […]