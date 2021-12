Savona, Concerto di Santa Lucia domenica 12 dicembre con l’Ensemble Nuove Musiche

L’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche è lieta di invitare il pubblico al tradizionale Concerto di Santa Lucia, che si svolgerà Domenica 12 Dicembre alle ore 21:00 nella chiesa di Sant’Andrea a Savona. Evento organizzato all’interno della rassegna del Festival Internazionale di Musica di Savona.

Per l’occasione l’Ensemble Nuove Musiche eseguirà, per la prima volta a Savona, la IV Sinfonia di Gustav Mahler nella versione per orchestra da camera di Erwin Stein, edizione Josef Weinberger (Londra) con la direzione del Maestro Marco Boni e la voce del soprano Marie-Audrey Schatz.

Con la Quarta Sinfonia si conclude la prima fase della produzione sinfonica del compositore. In essa ricorrono molti dei fattori che caratterizzano la musica di Mahler: la pluralità e la mescolanza di stili, con influenze provenienti tanto dalla musica ‘alta’ quanto da quella popolare, l’ironia, la sovrapposizione di stati d’animo

contrastanti e le brusche svolte espressive, le autocitazioni e l’irruzione improvvisa del ‘mondo esterno’. Nella stessa serata potremo ascoltare in prima esecuzione assoluta, Cygnus, Piano étude 1, di João Pedro Oliveira

(1959). Marco Boni è considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per quanto riguarda la direzione del repertorio per orchestra da camera. Vanta un’ampia esperienza internazionale, con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo.

Nel 1994 è diventato Direttore Principale della Amsterdam Concertgebouw Chamber Orchestra (CCO), che ha diretto in molti tour di successo in Francia, Spagna, Italia, Belgio, India, Giappone, Germania, Svizzera e Portogallo. Nel 2012 è stato nominato Direttore Onorario dai membri della Royal Concertgebouw Orchestra, dopo avere svolto attività di Direttore Principale della Concertgebouw Chamber Orchestra per 18 anni.

Ha effettuato numerose registrazioni discografiche, tra le quali l’interpretazione storica dei quartetti op. 95 di Beethoven e “La Morte e la Fanciulla di Schubert”, orchestrati da Gustav Mahler. Il BBC Music Magazine ha commentato: “Assolutamente le migliori registrazioni di questi brani attualmente reperibili per la stupefacente e precisa interpretazione di queste opere”. Sempre con la Concertgebouw Chamber ha effettuato numerosissimi tour in Europa e in Oriente.

A seguito del debutto presso la Konzerthaus di Vienna alla testa della Wiener Kammerorchester, sono seguiti con la stessa tour in Italia ed in Spagna. Con la Scottish Chamber Orchestra ha effettuato un tour di grande successo in

Italia con il violinista Giuliano Carmignola.

Nel 2016 ha diretto la City Chamber Orchestra of Hong Kong e in Italia ha collaborato con le più importanti orchestre da camera.

Docente di Direzione d’Orchestra presso la Accademia Pianistica di Imola “Incontri col Maestro” e presso la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, tiene inoltre un master annuale a Milano per la specializzazione del repertorio per orchestra da camera. Accanto all’attività con orchestre da camera, Marco Boni ha sviluppato un’ampia competenza nella direzione in ambito sinfonico, lirico e nel balletto.

Alcuni elementi dell’Ensemble Nuove Musiche sono di nazionalità tedesca, motivo per cui il concerto è organizzato in collaborazione con ICIT Savona – Istituto di cultura Italo Tedesco